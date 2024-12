Mulher espanca homem até dizer “já chega” no interior do Acre- Veja o Vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher agredindo um homem no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Nas imagens, a mulher derruba o homem no chão e o agride até que ele peça para parar.

Apesar da diferença de estatura, que poderia favorecer o homem a reagir, ele optou por não se defender e suportar as agressões. Até o momento, os motivos que levaram à situação não foram revelados, mas o caso chamou a atenção e gerou debate nas redes sociais. Autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram