Mulher esfaqueia homem durante festa de confraternização em Rio Branco

Na noite da última terça-feira, 13, Rafael Silva do Nascimento, de 30 anos, foi vítima de um ataque com faca no Beco do Classic, no bairro Habitar Brasil, em Rio Branco. O incidente ocorreu durante uma confraternização onde Rafael estava presente com amigos e uma mulher. A reunião, que envolvia consumo de bebidas alcoólicas e possivelmente entorpecentes, escalou para uma altercação inesperada entre Rafael e a mulher.

Segundo relatos da polícia, a discussão entre Rafael e a mulher não tinha um motivo aparente e, em um momento de tensão, a mulher armada com uma faca atacou Rafael, ferindo-o no peito e nas costas. Após o ataque, a suspeita fugiu do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica para prestar socorro. Rafael foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento e sua condição foi estabilizada.

O 1º Batalhão da Polícia Militar foi ao local, onde coletou as informações iniciais e iniciou buscas na área em busca da suspeita, mas ela não foi localizada. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foto: Ac24horas

