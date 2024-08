Na noite de terça-feira, 13 de agosto, um homem foi esfaqueado por uma mulher durante uma bebedeira no Beco do Classic, no bairro Habitar Brasil, em Rio Branco. Segundo relatos, após uma discussão, a mulher atacou a vítima com duas facadas. O homem foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro local. A agressora fugiu antes da chegada da polícia. A identidade do homem não foi divulgada.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram