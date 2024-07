Mulher é presa suspeita de jogar soda cáustica no órgão genital do marido

Uma mulher de 56 anos, cujo nome não foi revelado, foi presa suspeita de jogar soda cáustica no órgão genital do companheiro, em Uruaçu, no interior do estado de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes, pois ela não queria que ele tivesse “condições de manter relações sexuais com outras”.

O crime aconteceu no dia 25 de abril deste ano, mas a prisão só foi feita na segunda-feira, 15. Segundo as investigações, a suspeita deu rivotril para o homem de 43 anos até que perdesse a consciência. Em seguida, ela diluiu soda cáustica em uma vasilha e jogou nos órgãos genitais da vítima.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Sandro Leal, a solução química causou lesões gravíssimas e deformou o órgão da vítima. Inicialmente, ela negou ter feito o crime, porém, as investigações revelaram a motivação da suspeita e, após a prisão, ela confessou tudo e detalhou como cometeu.

Além da prisão, as autoridades também realizaram uma busca na casa da suspeita. “Ela já se encontra detida, vai ser encaminhada ao Presídio Feminino de Barro Alto e vai responder por lesões corporais gravíssimas no ambiente doméstico cuja pena pode passar de 10 anos de reclusão”, explicou o delegado.

Fonte: Redação Terra

