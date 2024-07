Mulher é encontrada morta, seminua e com sabão em pó pelo corpo

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta com sabão em pó pelo corpo em Curitiba, Paraná. Drielle Alice Teixeira da Cruz, natural de Belém (PA), foi achada sem vida dentro de uma kitnet na capital paranaense. Ela estava seminua e apresentava sinais de violência.

A vítima, segundo informações da proprietária da kitnet, havia alugado recentemente o imóvel. Foi a dona do local que encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, a proprietária ficou três dias sem conseguir contato com Drielle e decidiu usar uma chave reserva para entrar no imóvel, onde a encontrou morta.

Ainda não há informações sobre possíveis suspeitos do crime, e a Polícia Civil está conduzindo as investigações desde o dia 12 de julho, quando o corpo foi descoberto.

O sepultamento de Drielle está previsto para este sábado (20). Para trazer o corpo de volta a Belém, a família da vítima iniciou uma campanha nas redes sociais, com o objetivo de arrecadar R$ 14 mil.

por Jornal Razão

