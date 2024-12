Mulher e bebê mantidos em cárcere privado no interior do Acre são resgatados pela Polícia

Na última terça-feira, 03, uma ação integrada entre a equipe da Polícia Civil de Tarauacá, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar resultou no resgate de uma mulher e seu filho, um bebê de apenas 8 meses, mantidos em cárcere privado em um seringal de difícil acesso na região.

A operação foi deflagrada após a denúncia chegar à autoridade policial nas primeiras horas do dia. Diante da gravidade da situação, uma operação foi rapidamente montada para localizar e resgatar as vítimas, que passaram mais de 24 horas sob ameaças e agressões.

A operação foi complexa devido à localização remota, mas à integração e empenho das forças de segurança, logrou êxito na segurança da mãe e da criança.

As vítimas foram resgatadas no final do dia sem qualquer lesão aparente, sendo imediatamente acolhidas e encaminhadas para local seguro. O principal suspeito, que conseguiu fugir antes da chegada dos policiais, já foi identificado. Informações preliminares indicam que ele tem ligação com uma organização criminosa.

As investigações seguem em andamento para localizar e prender o suspeito.

Marcelo Torres-PC

