Mulher é baleada em tentativa de assalto na zona rural de Rio Branco

Uma mulher de 40 anos foi baleada na perna durante uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (29), no km 1 do Ramal do Mutum, zona rural de Rio Branco.

Ela estava indo buscar o marido no trabalho quando foi abordada por seis criminosos encapuzados que surgiram da mata e anunciaram o assalto. Apesar de não reagir, a vítima foi alvejada na perna direita.

Mesmo ferida, conseguiu conduzir sua motocicleta até o local onde o marido trabalhava. Ele acionou a polícia e o Samu, que a socorreu e a levou ao pronto-socorro de Rio Branco. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

