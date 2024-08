mulher é assassinada pelo ex enquanto gravava ‘dancinha’ no TikTok

Na última cena em que Kaitlyn Lee foi vista ao gravar um vídeo para o TikTok, dançando e dublando uma música, ela perguntou a alguém fora do enquadramento: “O que você está fazendo aqui?”. Tratava-se de Joshua K. Thompson, o seu ex-marido. Pouco depois de abordar Kaitlyn Lee, que tinha 25 anos, ele abriu fogo e matou a moradora de New Albany (Indiana, EUA).

O episódio violento ocorreu no último sábado (10). Kaitlyn tinha três filhos, um deles com Joshua, de acordo com reportagem no “TooFab”. O relacionamento entre os dois era descrito por pessoas próximas como “muito tenso”. A vítima chegou a dizer que, se fosse achada morta, certamente teria sido obra do ex. Ele não aceitava a separação e tinha ido à casa de Kaitlyn para ver se ela estava com outro homem.

Logo após Kaitlyn se virar para a janela nos fundos de casa onde via o ex, Joshua atirou contra ela. No vídeo, o corpo da americana cai e não é mais visto. Após o crime, Joshua ligou para um irmão, que pediu que ele mesmo chamasse a polícia. Ao ligar para o 911 (serviço de emergências nos EUA), o assassino afirmou: “Atirei na mãe do meu filho”. O julgamento deve ocorrer em março de 2025. Joshua ficará preso até lá sem direito a pagamento de fiança.

Por Oliveira-cm7

