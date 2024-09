Mulher capota carro em ribanceira após dormir ao volante, no 2º Distrito de Rio Branco

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 30, em Rio Branco. Isabela Yasmin Assunção Sacramento, de 35 anos, ficou ferida após capotar seu veículo na BR-364, próximo ao bairro Belo Jardim II, na região do Parque Industrial, no Segundo Distrito da capital. Segundo familiares, Isabela dirigia um Fiat Cronos prata, placa QWP-0J02, no sentido centro-bairro, quando adormeceu ao volante. Ela perdeu o controle do veículo, atravessou a pista contrária e caiu em uma ribanceira, resultando no capotamento do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, enviando uma ambulância básica e outra de suporte avançado ao local. Os paramédicos encontraram Isabela dentro do carro, prestaram os primeiros atendimentos e a encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ela sofreu escoriações pelo corpo e lombalgia, mas seu estado de saúde é estável, conforme relatado pelo médico do SAMU. Familiares informaram que Isabela havia tomado um medicamento de uso controlado, o que pode ter contribuído para o sono ao volante.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local para a perícia, e o veículo foi removido por um guincho após a conclusão dos trabalhos.

Por Kauã Lucca, da Folha do Acre

