MPAC lança projeto “Eu Digo Não à Corrupção” em Rio Branco

Nesta quinta-feira, 31, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lançou, em Rio Branco, o projeto “Eu Digo Não à Corrupção”, voltado para alunos do ensino médio da rede estadual. O evento, realizado no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), reuniu estudantes de sete escolas e contou com uma programação diversificada, incluindo apresentações culturais e debates. A iniciativa foi lançada também em Cruzeiro do Sul, em agosto deste ano.

Idealizado pela 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público, o projeto conta com a parceria da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE). O objetivo é conscientizar os jovens sobre a importância de combater práticas corruptas no cotidiano. Os estudantes também participarão de um concurso de redação que premiará os melhores textos sobre a temática do projeto.

“Este projeto tem como objetivo contribuir para a formação de nossos jovens, que em breve estarão assumindo seus lugares no mercado de trabalho, incluindo posições de grande responsabilidade. Nossa intenção é ajudar a proporcionar uma base sólida de valores éticos, que os acompanhe em suas jornadas, seja na vida acadêmica, profissional ou pessoal. Cada atividade foi planejada como uma oportunidade para que reflitam sobre o tema da corrupção e o papel de cada cidadão na construção de uma sociedade mais justa e transparente”, afirmou o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento.

Para a promotora de Justiça Myrna Teixeira Mendoza, idealizadora do projeto, a iniciativa é uma oportunidade de promover uma consciência crítica entre os jovens sobre o que caracteriza um ato de corrupção e seu impacto na sociedade. “A corrupção em nosso país remonta à época colonial. É importante que nos conscientizemos e deixemos de achar que a culpa é sempre do outro, para que possamos, enfim, viver em uma sociedade menos corrupta”, comentou a promotora.

Representando o Governo do Estado, a procuradora-geral do Estado Janete Melo destacou a escolha do público-alvo do projeto: “Quando olhamos para esse público, devemos lembrar que são cidadãos prestes a entrar na vida adulta e que precisam entender que a corrupção pode estar ao nosso lado. É fundamental que cada um de nós se comprometa a combater a corrupção nos ambientes em que vivemos”, disse.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Pedro Longo, elogiou a iniciativa, ressaltando a importância de educar os jovens para evitar práticas cotidianas de corrupção. “Parabenizo o MPAC por incentivar essa visão de que a corrupção pode ser prevenida, evitando práticas que afastam as pessoas do que é correto”, afirmou.

Também integraram a mesa de abertura o secretário adjunto da SEE, Reginaldo Prattes; o juiz de Direito Gilberto Matos; o presidente em exercício da Fundação de Cultura Elias Mansour, Luciano de Souza Ferreira; o defensor público Gustavo Medeiros; e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que parabenizou o Ministério Público e as instituições parceiras.

“Essa é uma iniciativa fundamental, pois é importante envolvermos aqueles que representam o futuro do nosso país em discussões sobre o que podemos fazer para melhorar a sociedade”, destacou o prefeito.

Roda de conversa e apresentações culturais

O evento contou com uma apresentação da Companhia Fluxos, que abordou, por meio da dança, as pequenas corrupções do dia a dia e seus impactos na sociedade. A programação incluiu ainda apresentações musicais, que promoveram reflexões sobre o tema da corrupção.

Após as apresentações, houve uma roda de conversa que discutiu, além das manifestações mais evidentes de corrupção, também as mais sutis, incentivando os jovens a adotarem uma postura crítica e ética em suas vidas cotidianas.

Participaram da roda de conversa o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro, a promotora de Justiça Myrna Mendoza, o professor Me. Fábio Fabrício e o procurador do Estado Marcos Motta.

Texto: Hudson Castelo

Fotos: Diego Negreiros

Agência de Notícias do MPAC

