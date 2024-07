MPAC e Polícia Militar cumprem buscas no segundo distrito da capital

O Ministério Público do Estado do Acre através de seu Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – GAECO/Ac em conjunto com a Polícia Militar deflagraram nas primeiras horas da manhã desta quinta (4/07) a segunda fase da Operação “Off the Rails” visando o cumprimento de 10 (dez) mandados de busca e apreensão contra alvos localizados no segundo distrito da capital.

A operação visa o aprofundamento de investigações e coleta de evidências quanto a membros de uma organização criminosa de cunho local. Descortinou-se ainda a conexão desta organização criminosa com traficantes e fornecedores de entorpecentes localizados no centro-oeste brasileiro notadamente voltados ao fornecimento de maconha para a região norte em troca do envio de cocaína no sentido oposto.



O nome da Operação significa “fora dos trilhos” e remete à desarticulação, parada e enfrentamento à facção criminosa local. A primeira fase da Operação “Off the Rails” ocorreu em 2022 com o cumprimento de 22 mandados no interior do Acre e no estado do Tocantins.

ASCOM

