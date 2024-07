Motorista sofre grave Acidente na BR-364 proximo a Sena Madureira

Na tarde desta segunda-feira, um acidente na BR-364, nas proximidades de Sena Madureira, sentido Rio Branco, no km 55, deixou um homem não identificado ferido. Segundo informações, a vítima apresentava sangramentos e estava presa dentro do carro. Uma mulher, que também estava no veículo, saiu ilesa e pediu ajuda imediatamente após o ocorrido.

Ela acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e aguardava no local há mais de uma hora por atendimento, de acordo com uma pessoa que passou pelo local logo após o acidente. O estado de saúde do homem ainda não foi divulgado, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

Por pelegrino sobrinho Colaborador AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram