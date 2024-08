Motorista perde o controle e carro cai em barranco na BR-364

Três pessoas tiveram ferimentos leves depois que o motorista do veículo em que elas viajavam saiu da pista e caiu em um barranco no km 22 da BR – 364 próximo a cidade de Feijó, no interior do Acre.

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (7). De acordo com Corpo de Bombeiros de Feijó, que prestou suporte às vítimas, dois homens e uma mulher estavam no carro e viajavam de Rio Branco para Cruzeiro do Sul.

Os três foram foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Geral de Feijó.

Por Yuri Marcel, g1 AC

