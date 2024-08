Motorista morre após caminhão capotar no interior do Acre

Um trágico acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (16) no ramal Tupá, zona rural de Xapuri, resultou na morte de Marijanio Ribeiro de Souza, de 54 anos, conhecido como Jânio. O motorista, funcionário da prefeitura de Epitaciolândia, conduzia um caminhão de médio porte quando o veículo capotou, lançando-o para fora.

O acidente ocorreu em uma reta de estrada de chão batido, um trecho aparentemente seguro, o que levanta suspeitas sobre as causas. A hipótese inicial é de que Jânio, um motorista experiente e sem histórico de vícios, possa ter sofrido um mal súbito ao volante. Natural de Brasiléia, ele era casado e pai de três filhos.

As autoridades locais, incluindo uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o rabecão de Brasiléia, foram acionadas para o resgate do corpo, que será submetido a exames para determinar a causa exata do acidente antes de ser liberado para os familiares.

Foi informado que o velório de Marijânio será na Primeira igreja Batista de Brasileia (MBCI), situada na Rua Major Salinas, em Brasiléia.

Folha do Acre

Informações O Alto Acre

Foto: O Alto Acre

