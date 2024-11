Motorista cai com veículo no igarapé São Francisco em Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira, 4, um motorista não identificado perdeu o controle de seu veículo e caiu no igarapé São Francisco, em Rio Branco. De acordo com testemunhas, o Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e, com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), resgataram o motorista, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro.

Populares também colaboraram no resgate, ajudando a retirar o veículo de dentro do igarapé. Não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

