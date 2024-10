Morre mulher que decapitou filho de 6 anos em ritual satânico

Quando os policiais chegaram ao local, a mãe do menino estava com uma faca na mão e a cabeça do filho no colo

A mulher que esfaqueou, matou e decapitou o próprio filho, de apenas 6 anos, dentro do apartamento onde morava, na Região Metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, morreu no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Maria Rosália Gonçalves Mendes (foto em destaque com a vítima), 26 anos, estava internada desde 20 de setembro, data do crime, e apresentou piora em seu quadro clínico.

A autora morava no apartamento em que o homicídio foi cometido havia cerca de um mês e não era uma pessoa conhecida pela vizinhança. Ninguém soube informar o que pode ter provocado o crime.

Segundo relatos de vizinhos, gritos foram ouvidos durante a madrugada. A criança pedia socorro e dizia que amava a mãe e não queria morrer.

Quando os policiais chegaram ao local, a mãe do menino estava com uma faca na mão e a cabeça do filho no colo. A PM disse que a mulher teria tentado se matar, mas foi contida pelas equipes e atingida por tiros.

De acordo com a perícia, em um dos quartos do apartamento havia um gato agonizando. Além disso, no local foram encontrados vídeos de rituais satânicos de decapitação.

Mirelle PinheiroCarlos Carone Metrópoles

