Morre Marcos Vicentti, fotógrafo premiado e referência no jornalismo acreano

Marcão faleceu enquanto aguardava transplante de rim na Fundhacre

Na madrugada desta sexta-feira (18), o Acre se despediu de uma de suas grandes referências na fotografia jornalística. Marcos Vicentti, conhecido como Marcão, faleceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, enquanto aguardava um transplante de rim.

Vicentti sofreu três paradas cardíacas durante os exames pré-operatórios e, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu. O óbito foi confirmado nas primeiras horas desta sexta.

Marcos iniciou sua carreira em 1995, como entregador de jornais no Página 20. Inspirado pelos exemplares que distribuía, voltou a estudar e se formou em Comunicação Social, construindo uma trajetória brilhante. Seu olhar apurado lhe rendeu prêmios regionais e nacionais, consolidando-se como um dos maiores nomes da fotografia no estado.



Sua trajetória começou de forma humilde no ano de 1995, quando ingressou no jornal Página 20 como entregador de jornais/Foto: Reprodução

Além do trabalho no fotojornalismo, Marcão era professor de fotografia, compartilhando sua paixão com as novas gerações. Seu legado de talento e dedicação ecoa em cada imagem capturada e nos corações daqueles que aprenderam com ele.

*Com informações do Willamis França

Douglas Richer, ContilNet

