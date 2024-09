Moradores fogem para não morrer queimados em incêndio em Sena Madureira Veja o vídeo

Um fenômeno natural assustador tomou conta de uma queimada no Ramal do São João, localizado no município de Sena Madureira. Um grande redemoinho de fogo se formou durante o incêndio, queimando árvores e destruindo toda a pastagem de um morador local. Segundo o professor Marileudo, que presenciou o ocorrido, ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou acidental. A nossa equipe de reportagem foi acionada por um morador desesperado, que pediu socorro e solicitou a presença urgente do Corpo de Bombeiros Militar de Sena Madureira.

O período de seca tem favorecido a propagação de incêndios em várias áreas rurais e urbanas, tornando o combate ao fogo ainda mais difícil. Incêndios como o ocorrido no Ramal do São João têm se tornado frequentes, causando grande preocupação entre os moradores. Além de destruir propriedades e comprometer a vegetação local, esses incêndios ameaçam vidas e a fauna nativa.

O Corpo de Bombeiros tem enfrentado dificuldades para atender todas as ocorrências, dado o aumento expressivo de queimadas nesta época do ano. As altas temperaturas, aliadas à baixa umidade do ar, criam condições ideais para que o fogo se alastre com rapidez.

Em situações como essa, é fundamental que a população tome precauções e evite qualquer tipo de queima de lixo ou pastagem, pois o fogo pode fugir do controle com facilidade. “Com fogo não se brinca”, alerta o professor Marileudo, que reforça a necessidade de maior conscientização e vigilância por parte da comunidade e das autoridades locais.

O cenário de queimadas que afeta não só Sena Madureira, mas diversas regiões da Amazônia, é um reflexo das mudanças climáticas e da intensificação de práticas de desmatamento e queimadas, exigindo ações emergenciais de prevenção e controle. É importante que todos colaborem para evitar novos incêndios e, em caso de focos de fogo, acionem imediatamente as autoridades competentes para evitar tragédias maiores.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram