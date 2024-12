Moradores do Tropical ofertam café da manhã em agradecimento ao trabalho dos garis e margaridas da SMCCI

Os moradores do Conjunto Tropical, na regional do São Francisco, ofertaram na manhã desta sexta-feira (13), um farto café da manhã e entrega de sacolões aos garis e margaridas, da Prefeitura de Rio Branco, em agradecimento os serviços de limpeza na comunidade.

A moradora do conjunto, aposentada Solani Farias, diz que esse ato de agradecimento é um reconhecimento a todos os trabalhadores da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) e conta como surgiu a ideia de homenagear esses trabalhadores.

“A gente combinou de fazer um carinho para eles, começou com poucos e hoje nós temos 60, graças a Deus. O que é que a gente faz? Cata as sacolas do grande pedido que a gente faz, todos os moradores do tropical se doam com alegria, com carinho, para que eles possam ter essa homenagem que a gente faz, essa lembrança de amá-los do jeito que eles são no trabalho e aqui hoje na nossa confraternização, isso que é o mais importante”.

Morando no Tropical há mais de 30 anos, a também aposentada Cleide Casseb, pontuou que esse agradecimento aos garis e margaridas é mais que merecido, tendo em vista, são eles que cuidam da limpeza do bairro e comunidades adjacentes.

“Essa ideia partiu do espírito de solidariedade. Por eles fazerem o serviço na praça, manter a praça nova, limpa. Então a gente em agradecimento fez isso. E eu me sinto muito bem. Então, porque no Natal a gente tem que fazer algo pelas pessoas que merecem. Eu acho que se todos nós fizéssemos essa caridade, teríamos um mundo mais humano, mais fraterno e mais amigo vendo a necessidade dos que necessitam.”



O secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, disse que essa homenagem aos trabalhadores é fruto do carinho e do zelo com a nossa capital.

“A gente fica muito feliz, agora, em Natal, de fazer essa homenagem para esses trabalhadores, trabalhadores da limpeza pública de Rio Branco, que se dedicam sol a sol, durante o ano inteiro, para deixar nossa cidade limpa, bonita, agradável à população de Rio Branco. Então, eu como secretário municipal de Cuidados da Cidade, o responsável pela limpeza como toda a nossa gestão do prefeito Bocalom, nós também sempre procuramos ter uma gestão humanizada, com muito respeito, e esse respeito também a gente vê da população com esses trabalhadores. Então é só comemoração, alegria, pelo reconhecimento do trabalho de todos eles”.



O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também presente para homenagear os trabalhadores da SMCCI, agradeceu o carinho dos moradores do Tropical, em respeito ao bom trabalho de todos os garis e margaridas.

“Isso é muito bonito, essa comunidade faz isso a vida inteira, há mais de 15 ou 17 anos. Então eu quero é parabenizar essa comunidade aqui, do Tropical, que sempre faz isso, que agradece aos nossos garis, que cuidam da nossa cidade e que cuida aqui do bairro deles. A felicidade para eles poderem desejar Feliz Natal, entregar as cestas para os nossos garis. Isso é muito bonito, isso é um reconhecimento da comunidade com os nossos trabalhadores. Eu fico muito feliz com isso.”

Além do café da manhã, todos os garis e margaridas presentes, ganharam sacolões de alimentos, tudo arrecadado pelos próprios moradores.

Salomão Matos/Assecom

