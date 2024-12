Ministro Waldez Góes destaca atuação do senador Alan Rick em favor do desenvolvimento do Acre

Na última quinta-feira, 19, no auditório da OAB-AC, foi realizado o seminário intitulado “A Solução para o Saneamento Básico na Amazônia – O Modelo Inovador do Amapá”. O evento contou com a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional e ex-governador do Amapá, Waldez Góes, que compartilhou a experiência de implantação do modelo de concessão pública como uma solução eficaz para que estados e municípios da Amazônia atendam às exigências legais estabelecidas pelo Marco do Saneamento e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Ao iniciar sua fala, o ministro destacou o comprometimento do senador Alan Rick com as iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável.

“Sei que ele já lutava antes. Mas eu testemunho aqui que, nestes dois anos em que estou como ministro, desde o primeiro dia em que tratamos sobre o Acre, seja em resposta aos desastres ou em outras agendas, o senador Alan sempre demonstrou preocupação com as questões de resíduos sólidos e saneamento básico, tratando-as como prioridade. Essa audiência, este seminário, já estava programado há algum tempo, e fomos buscando a agenda para poder vir aqui. Então, agradeço e parabenizo o senador pela luta e comprometimento com esta causa.” – declarou Waldez Góes.

Quando ainda era deputado, o senador Alan Rick iniciou as tratativas para que os municípios acreanos, que estavam em Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual devido à destinação irregular do lixo doméstico, pudessem dar fim aos seus lixões. Atualmente, com exceção de Rio Branco, as cidades acreanas ainda não conseguem cumprir a legislação ambiental no que diz respeito à gestão de resíduos.

“O ministro tem uma experiência extraordinária com o projeto do Amapá, um modelo reconhecido e premiado como um dos melhores de gestão de saneamento básico no Brasil. O ministro compartilhou conosco um pouco desse conhecimento para que possamos buscar um entendimento com os municípios acreanos, o governo do Estado, e o meu papel aqui é contribuir, trazendo essa expertise para que nossos municípios e o governo possam implantar algo nesse sentido, beneficiando o povo do Acre. Inclusive, estamos trabalhando em algo semelhante para solucionar o problema da gestão de resíduos. Com a união de todos, já demos os primeiros passos para implantar os aterros regionalizados. O estudo de modelagem econômica já tem recurso garantido pelo Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável (FDIRS) do Ministério, e não custará nada aos nossos municípios. Já temos também o Consórcio Intermunicipal de Resíduos instalado. Estamos avançando.” – afirmou Alan Rick.

O senador também fez questão de agradecer ao ministro por aceitar o convite para retornar ao Acre e o presenteou com uma placa de homenagem em reconhecimento pela liberação de recursos para ajuda humanitária e reconstrução das cidades afetadas pelas cheias e seca dos últimos dois anos. “Sua solidariedade e comprometimento foram essenciais para o enfrentamento desses extremos climáticos. O nosso muito obrigado pela dedicação e responsabilidade com o bem-estar da nossa população.” – expressou Alan Rick.

Recurso para a reconstrução da ETA II

Em entrevista coletiva, o ministro Waldez também anunciou a previsão de envio de R$ 16,8 milhões para a Prefeitura de Rio Branco, com o objetivo de executar a obra de reconstrução da ETA 2, que colapsou em julho deste ano e passou por reparos paliativos. O anúncio sobre a liberação do recurso já havia sido feito pelo senador Alan Rick, por meio de suas redes sociais, quando esteve reunido com o ministro em Brasília.

Também participaram do seminário a vice-governadora Mailza Assis; o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; o desembargador Francisco Djalma, representando o TJAC; a promotora Rita de Cássia, representando o MPAC; o presidente da OAB, Rodrigo Aiache; e prefeitos em mandato e eleitos de vários municípios do Estado.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram