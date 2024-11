Ministro e parlamentares do Norte agradecem atuação de Alan Rick por melhores condições de voos na região

O senador Alan Rick (União Brasil/AC) integrou a comitiva federal que desembarcou nesta quinta-feira, 28, em Porto Velho (RO) para cerimônia de entrega das obras dos aeroportos da Amazônia. Na ocasião, o Ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho e os parlamentares federais presentes agradeceram a atuação do senador acreano em favor de melhores condições de voos na região.



O senador Confúcio Moura (MDB-RO) fez referência a atuação de Alan Rick para que o Fundo Nacional de Aviação Civil possa ser usado para subsidiar o combustível das aeronaves. O parlamentar acreano apresentou emenda que foi incorporada a recém sancionada nova Lei Geral do Turismo. “Quero fazer referência aqui ao amigo senador Alan Rick que tem feito um excelente trabalho em favor da nossa região, não só pelo seu estado do Acre, mas por Rondônia e por todos os estados da Amazônia. Ele termina sendo um senador de todos os estados.” – colocou.



“Quero publicamente agradecer ao senador Alan Rick por todo o seu apoio ao setor da Aviação Brasileira, ao seu compromisso e comprometimento com esse setor tão importante para o desenvolvimento da Região Norte e do Brasil, principalmente, nas pautas mais desafiadoras como a cabotagem aérea e a desoneração do custo de combustível aqui para a região”, destacou o ministro Silvio Costa que também agradeceu a atuação do governador de Rondônia, Mauro Rocha, do senador Confúcio e das bancadas dos estados nortistas.



O Projeto de Lei 4392/2023, da cabotagem aérea, de autoria do senador Alan Rick, já aprovado no Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados, visa autorizar as empresas aéreas sul-americanas a operarem voos internacionais que incluam trechos domésticos, principalmente, nos estados da Amazônia Legal, o que inclui o Acre.



O senador agradeceu os apontamentos das autoridades. “Temos trabalhado muito para superarmos os desafios para a melhoria das condições de voos no Acre e na região amazônica. Já conquistamos vitórias significativas como a aprovação da nova Lei Geral do Turismo com essa emenda de minha autoria, que visa sobretudo reduzir o custo das passagens aéreas. Também conseguimos, com muito diálogo com as companhias, aumentar a quantidade de voos ofertados, agora temos de volta os voos diurnos e o voo direto Rio Branco-Porto Velho, por exemplo. As palavras do ministro, do senador Confúcio e do deputado federal Maurício Carvalho muito me honram”, declarou Rick.

Alan também celebrou as melhorias nos aeroportos amazônicos e agradeceu o apoio dos parlamentares e do ministro Silvio Costa. O senador afirmou ainda que “as intervenções criam condições para a internacionalização dos aeroportos acreanos”, outra pauta defendida pelo parlamentar.

Melhorias nos aeroportos

Os investimentos feitos pela concessionária Vinci AirPorts alcançam R$ 1,4 bilhão e contemplam sete aeroportos no Norte: Porto Velho (RO), Manaus (AM), Tefé (AM), Tabatinga (AM), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC) e Cruzeiro do Sul (AC).



No Acre, os aeroportos passaram por várias melhorias, entre elas, remodelação da entrada do canal de inspeção; adequações para acessibilidade; melhorias no sistema de climatização e banheiros; além de reformas na pista de pousos e de decolagens.

A expectativa é que as intervenções aumentem a capacidade operacional dos aeroportos em todo a Amazônia.

Do Acre, o deputado Roberto Duarte (Republicanos) também participou da cerimônia de entrega das obras em Porto Velho (RO).

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram