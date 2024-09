Ministro do TSE nega liminar e candidatura de Izaute Vaz continua impugnada no município de Manoel Urbano

Uma decisão tomada pelo ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mantém o candidato a prefeito Izaute Vaz fora das Eleições Municipais em Manoel Urbano. O ministro indeferiu o pedido de liminar interposto por Rubenildo Costa, presidente destituído do União Brasil, Diretório de Manoel Urbano.

Para você entender melhor: Izaute Vaz foi lançado candidato a prefeito pelo União Brasil em Manoel Urbano, tendo como vice Charles Brandão. Acontece que a convenção foi feita sob a presidência de Rubenildo Costa que havia sido destituído. Esse fato tornou ilegítima a candidatura de Izaute.

Após ser desligado do cargo, Rubenildo recorreu a justiça, porém, perdeu nas três instâncias: Na 3a zona, com sede em Sena Madureira, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e agora no TSE, em Brasília.

Diante desse cenário, a Eleição em Manoel Urbano será disputada entre o atual prefeito Toscano Veloso e o pecuarista Macarrão do povo.

