Ministério Público elogia organização de reinauguração do Arena da Floresta e destaca que governo do Acre atendeu as orientações do órgão fiscalizador

Durante a reinauguração do estádio Arena da Floresta, realizada no último domingo, 24, em Rio Branco, o procurador de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Carlos Maia, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do órgão, liderou as ações de fiscalização do evento.

A equipe técnica confirmou que as medidas de segurança para os participantes e espectadores foram cumpridas, assim como o controle de acesso, o número adequado de seguranças, a prevenção contra tumultos e o atendimento médico emergencial.



“O governo do Estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer, mostrou muita preocupação com os cidadãos, os torcedores que vieram para este evento, ao atender as medidas, tanto no atendimento à saúde, para garantir que qualquer problema dos torcedores fosse resolvido, quanto à segurança, que está fantástica. Atendeu todos os requisitos, todas as instituições estão engajadas, trabalhando em harmonia para fazer com que tudo funcione, tanto na chegada dos torcedores, como na saída”, avaliou Carlos Maia.

“Atendeu todos os requisitos, todas as instituições estão engajadas, trabalhando em harmonia”, observou procurador Carlos Maia. Foto: José Caminha/Secom

O governo do Acre vem atuando em parceria com os órgãos de fiscalização, pois entende que seja de extrema importância garantir que os direitos fundamentais, as leis e os regulamentos sejam respeitados. Durante a reinauguração do estádio, assegurou que a competição fosse um evento de esporte e entretenimento, promovendo integração social e lazer.

“Destacar a nossa alegria de ter dado tudo certo, de ver o Arena da Floresta cheio de torcedores, famílias, crianças, ver as pessoas podendo vender seus produtos. Saber que deu tudo certo depois é gratificante. Esse conjunto de forças da Secretaria de Esporte e várias outras secretarias do governo que foram parceiros”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Ney Amorim.



“Fiscalizei, com minha equipe, todos no portão de entrada. A gente vê que a revista pessoal e o gradeamento para separar a entrada dos torcedores, homens e mulheres, para que todos tenham acesso tranquilo ao estado, está correndo muito bem. Fiscalizei também toda a praça de alimentação, orientando os vendedores a fazerem a precificação; estão todos dentro dos parâmetros e aceitaram muito bem nossas orientações, e a gente fica muito feliz, porque grandes outros eventos haverão de ser realizados aqui no Arena da Floresta. Quanto ao Ministério Público, podem contar conosco, que a gente estará sempre presente para ajudar a melhorar”, afirmou.

Juliana Queiroz- Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram