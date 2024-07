Militares do Bope libertam vítima de sequestro em Fazenda, apreendem armas de fogo e prendem suspeitos

Policiais militares do grupamento de intervenção rápida e ostensiva (Giro) e da companhia de policiamento de choque (Cpchoque) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar prenderam na quinta-feira, 18, quatro pessoas suspeitas de envolvimento em um roubo a uma propriedade rural seguido de sequestro, o flagrante ocorreu no bairro Calafate, foram apreendidos armas de fogo e recuperado pertences da vítima.

Os militares receberam informações de um roubo a uma fazenda, situada no BR-364, Vila Campinas e que teriam subtraído um veículo Toyota Hilux, celulares e uma arma de fogo tipoespingarda com munições e que o proprietário da fazenda teria sido sequestrada pelos autores e que ainda estaria sumido.

Os policiais encontraram a caminhonete abandonada em Rio Branco. Durante patrulhamento no Laelia Alcântara, bairro Calafate, os militares avistaram dois indivíduos em frente a uma residência, eles ao perceberem a presença da polícia se evadiram, durante a fuga jogaram um objeto no chão, a equipe policial se dividiu para pegar o objeto e continuar as buscas pelo suspeitos. Os policiais que foram na busca do objeto encontraram uma mulher (monitorada por tornozeleira eletrônica), recolhendo o material no chão, ao receber voz de parada os policiais observaram que se tratava de uma arma de fogo e munições.

As guarnições continuaram as buscas pela dupla que fugira por uma região de mata, logrando êxito em encontrar, durante diálogo os suspeitos confessaram que participaram do crime e contaram onde a vítima estava sendo mantida em cárcere. Equipes policiais se deslocaram ao endereço, que também era no Calafate, chegando ao local os policiais encontraram um suspeito de posse de uma arma de fogo e com a vítima encapuzada.

Os policiais encontraram diversos pertences subtraídos no crime, roçadeira, aparelhos celulares, arma de fogo. A vítima reconheceu os envolvidos e os objetos apreendidos. Os militares encaminharam quatro pessoas à delegacia, juntamente com todo material apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram