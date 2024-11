Migrantes Acolhidos na Casa de Passagem da Prefeitura de Rio Branco assistem sessão de cinema no Cine Teatro Recreio

Ações culturais tem se mostrado uma poderosa aliada na promoção da dignidade e inclusão social dos migrantes acolhidos na Casa de Passagem de Rio Branco. Com atividades que unem arte, lazer e integração, o município vem fortalecendo a cidadania e oferecendo um novo olhar para quem busca recomeçar a vida em outro país.

Seguindo a estratégia, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM) e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), deu inicio a mais uma série de atividades culturais que certamente vão transformar a experiência do acolhimento nossa capital, em um momento de esperança e reconstrução.

O novo projeto prevê sessões de cinema, teatro, além de eventos de integração realizados mensalmente. A primeira atividade aconteceu nesta quinta-feira (14), no Cine Teatro Recreio, onde crianças e adolescentes de até 16 anos, puderam assistir ao filme animado Divertidamente.

De acordo com a coordenadora da Casa de Passagem, Carla Adriana, ter uma gestão humanizada é fundamental para oferecer uma experiência mais confortável no processo migratório.

“É fantástico presenciar momentos de puros sorrisos com nossos acolhidos. Atuamos sempre para fazer com que as crianças e adolescentes se sintam acolhidos e conectados a uma nova cultura, ao mesmo tempo, que preservam suas raízes, promovendo inclusão social, dignidade, bem-estar e ampliando as perspectivas para quem está buscando recomeçar uma nova vida em outro país”, destacou.

O evento reuniu cerca de 50 participantes, entre migrantes acolhidos e representantes das secretarias parceiras. Segundo a SASDH, a programação mensal incluirá também oficinas artísticas, apresentações culturais e momentos de lazer para todas as idades.

O secretário municipal de Assistência Social, Wellington Chaves, destacou o compromisso da atual gestão municipal com a inclusão social dos migrantes.

“Mais uma prova do cuidado da nossa gestão em oferecer dignidade e acolhimento a quem mais precisa. Agradecemos as parceiras que fortalecem nosso trabalho e garantindo que os migrantes tenham oportunidades reais de integração e uma nova chance de recomeçar com esperança e respeito”.

Victor Lima/Assecom

