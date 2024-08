Menino de 2 anos fica com a cabeça presa em tubo de aço

Um menino de 2 anos ficou com a cabeça presa em um tubo de aço enquanto brincava em Capela, no interior do Alagaos. Os pais tentaram retirar o cano por conta própria utilizando vaselina, mas não obtiveram sucesso. Os bombeiros foram chamados para ajudar no resgate.

A equipe também utilizou vaselina e uma garrafa PET na tentativa de desencaixar o tubo. Durante o processo, um pequeno edema se formou no olho da criança devido à pressão.

por Balanço Geral Manhã

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram