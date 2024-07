Menina de 14 anos é vítima de estupro no interior do Acre

Neste finaldo de semana, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul foi acionada para atender um caso inicialmente registrado como violência doméstica. No entanto, ao longo das investigações, o caso evoluiu para estupro de vulnerável. O fato ocorreu no bairro Cobal e envolve um crime entre familiares.

Segundo o tenente-coronel Edvan Rogério, comandante do 6º Batalhão, duas irmãs que moravam juntas foram envolvidas na ocorrência. A irmã mais velha, casada, teve seu marido acusado de violentar a irmã mais nova, uma adolescente de apenas 14 anos.

“O agressor foi abordado pela nossa equipe e conduzido à Delegacia para responder criminalmente por isso”, declarou o comandante.

Por Mância Lima em Foco

