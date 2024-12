Melhorias na infraestrutura do Sistema Público de Comunicação e valorização da produção jornalística local marcam gestão da Secom em 2024

Investindo no fortalecimento do Sistema Público de Comunicação do Acre em infraestrutura, modernização e valorização da produção jornalística local, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) chega ao fim de 2024 celebrando conquistas e colhendo os frutos de um trabalho feito por várias mãos.

De acordo com a titular da pasta, Nayara Lessa, o trabalho realizado pela comunicação pública do Acre teve um alcance inimaginável. “Conseguimos concluir o ano com números de produtividade muito expressivos. Todo esse trabalho é o resultado de um esforço em conjunto da equipe da Secom e dos setoriais de comunicação do governo”, avalia.

Em 2024, a Secom se destacou na cobertura jornalística de dois desastres naturais que assolaram o Acre: a cheia histórica e a seca extrema. Desenvolvendo um papel estratégico na comunicação das ações governamentais durante esses dois eventos climáticos, a pasta divulgou informações precisas e em tempo real. A cobertura jornalística oficial do governo demonstrou o poder e a importância da comunicação pública, com o subsídio de notícias para vários veículos de comunicação do estado, do Brasil e do mundo.

O site da Agência de Notícias do Acre foi repaginado e ficou com um design moderno, mais seguro e adaptado para dispositivos móveis. Com um alcance diário médio de 27 mil acessos e mais de 5 mil matérias publicadas em 2024, o site é um dos maiores portais de notícias do estado.

“O site de notícias do governo tem uma importante função para o jornalismo acreano. Com a produção diária de notícias, matérias especiais e artigos, nosso portal é uma fonte segura de informação pública de qualidade e referência no estado do Acre”, afirma a diretora de Jornalismo da Secom, Renata Brasileiro.

Na área de capacitação, a Secom realizou o 2º Encontro de Assessores do Sistema Público de Comunicação do Acre, em que foram abordados temas como marketing digital e estratégias de comunicação integrada. O evento contou com a presença de assessores de todos os setoriais de comunicação do governo e reconheceu os profissionais que se destacaram no início do ano com casos de sucesso, reafirmando, ainda, a importância da comunicação integrada para o fortalecimento do vínculo com a sociedade acreana.

Chegando a todos os municípios acreanos e comunidades isoladas, as rádios públicas desempenham um papel social importante no cotidiano das pessoas. Em 2024, o jornalismo das rádios passou a ser integrado e todos os programas de notícias veiculados em cadeia estadual, nas rádios Difusora AM e Aldeia FM simultaneamente. “Nosso objetivo é de otimizar as equipes e oferecer aos ouvintes mais informações sobre o que está acontecendo em todo o Acre e no Brasil”, definiu o coordenador de Jornalismo das Rádios Públicas, Jefson Dourado.



Ampliação do alcance digital

Com atuação nas áreas de marketing, transmissão ao vivo, identidade visual e produção audiovisual, a inovação e a criatividade são marcas da atuação no setor de Publicidade e Marketing da Secom.

A produção diária de conteúdo tem propiciado muita interação com o público. Com mais de 184,8 mil seguidores nas redes sociais do governo do Acre (Facebook, TitkTok, Instagram, Youtube, Flicker e X), as plataformas digitais do governo geraram um engajamento diário de 555 mil seguidores no ambiente digital.

Como resultado de toda essa conexão e interatividade, as redes do Estado obtiveram um crescimento de 15% na quantidade total de seguidores e um crescimento de 23,20% no engajamento de seguidores e não seguidores, que estão diariamente acompanhando as notícias do governo do Acre.



“Nossa missão é produzir conteúdos com informações institucionais que conectem cada seguidor, de acordo com sua necessidade. Manter o público online com certeza é um trabalho em conjunto diário, uma verdadeira engrenagem que se consolida com os resultados obtidos”, declarou a chefe do Departamento de Marketing e Inovação/Publicidade da Secom, Verônica Pimentel.

Reforma e revitalização

Foram concluídas as obras do muro de contenção da Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul e a reforma da Rádio Difusora Acreana, em Rio Branco. Com investimentos de mais de R$ 850 mil, a rádio mais antiga do Acre foi toda revitalizada, preservando seus traços históricos. Em 2024, a Rádio Difusora Acreana, “a voz das selvas”, celebrou 80 anos de criação.

Está em fase de obras a nova sede da Rádio Aldeia FM em Brasileia, já que a atual enfrenta problemas com a alagação. A previsão é de que a unidade seja entregue no começo do próximo ano.

Reconhecimento ao jornalismo

A fim de reconhecer a produção jornalística local, a Secom realizou a 2ª edição do Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, que premiou trabalhos em diversas categorias, como texto, áudio, telejornalismo e a modalidade para estudantes. O evento distribuiu R$107 mil em dinheiro aos ganhadores. A 3ª edição do prêmio será dedicada ao fotojornalista Marcos Vicentti.



“Essas ações refletem o compromisso do governador Gladson Cameli, nosso melhor comunicador, e da Secom, em modernizar a comunicação governamental, os profissionais da área e aproximar o governo da população, oferecendo informação confiável e de qualidade”, avalia a secretária Nayara Lessa.

