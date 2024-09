Médica acreana é encontrada morta dentro de apartamento, no Peru; PMAC emite nota

A médica Aline Almeida Lourenço foi encontrada morta no último sábado (30), no apartamento onde morava, em Pucallpa, no Peru. Ela era natural de Cruzeiro do Sul.

Os familiares da acreana informaram que ela tinha um tumor maligno e não podia fazer cirurgia.

Em nota, o Comando da Polícia Militar do Acre emitiu uma nota de pesar pela morte de Aline, que era filha de um subtenente da corporação.

O Conselho Regional de Medicina de Pucallpa também emitiu uma nota para prestar condolências. Na nota, a instituição lembrou que Aline havia sido médica assistente no Hospital Amazônico de Yarinacocha.

