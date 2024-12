MEC divulga edital do Sisu 2025. Veja as datas para inscrição

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. As inscrições ocorrem entre os dias 17 e 21 de janeiro. A participação no programa é gratuita e o cadastro deve ocorrer no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas dos cursos serão ofertadas para os dois semestres de 2025, e os candidatos não poderão selecionar o semestre que vai ingressar.

Todos os candidatos inscritos no Sisu classificam-se com base no desempenho no Enem 2024, inicialmente, na modalidade de ampla concorrência.

Para participar do processo seletivo do Sisu 2025, é necessário que o candidato tenha participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), bem como não ter zerado a prova de Redação.

Além disso, é preciso que a participação não seja na condição de treineiro. Ou seja, aquele candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação.

As inscrições devem ocorrer no portal do Sisu. Cada estudante precisará preencher o cadastro socioeconômico e escolher o curso, turno, local e instituição desejados.

Sisu 2025

Após isso, serão aplicadas as reservas de vagas conforme a Lei de Cotas, com a intenção de beneficiar os candidatos que realmente necessitam de políticas afirmativas para o acesso ao ensino superior, sem distorções.

A distribuição das vagas reservadas levará em conta a proporção de estudantes vindos de escolas públicas, com baixa renda, com deficiência, além de negros, pardos, indígenas e quilombolas.

As instituições de ensino superior que participam do Sisu 2025 seguirão os critérios de distribuição de vagas, conforme os percentuais mais recentes do Censo 2022, do IBGE.

As universidades participantes poderão utilizar a lista de espera ao longo do ano para preencher eventuais vagas não ocupadas após a chamada regular.

Os estudantes não selecionados n

Resultados e lista de espera

O resultado sairá dia 26 de janeiro e as matrículas devem ocorrer entre os dias 27 e 31 do mesmo mês.

Os candidatos que não forem aprovados de primeira poderão manifestar interesse para permanecer na lista de espera entre 26 e 31 de janeiro.

É possível obter as informações sobre o Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que também usa a plataforma gov.br.

Como usar sua nota do Enem no Sisu?

Para utilizar sua nota do Enem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), siga estes passos simples:

Acesse o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por meio do site oficial do programa. Durante o período de inscrição do Sisu, escolha até duas opções de cursos, indicando sua preferência de instituição de ensino superior.

O Sisu utiliza automaticamente a sua nota do Enem para calcular sua pontuação e classificação em cada curso escolhido. Ao final do processo seletivo, confira os resultados no site do Sisu. Se passar, siga as instruções para realizar a matrícula na instituição escolhida.

Por fim, entenda que o Sisu é uma oportunidade para ingressar em instituições públicas de ensino superior no Brasil, facilitando o acesso com base no desempenho obtido no Enem. Esteja atento aos prazos e às orientações do Sisu para garantir sua participação e concorrer às vagas desejadas.

Por Jornal Contabil

