MEC antecipa divulgação dos gabaritos do Enem 2024 para 14 de novembro

O Ministério da Educação (MEC) antecipou para esta quinta-feira (14) a divulgação dos gabaritos e cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que estavam previstos para o dia 20. O material já está disponível no site do Inep, dividido por cor de caderno e dia de prova. O Inep também informou a anulação de uma questão de Ciências da Natureza, que não será considerada no cálculo da nota.

Os gabaritos das provas adaptadas para deficientes visuais também foram disponibilizados com a tecnologia assistiva NVDA, que transforma o texto em fala.

Candidatos que não puderam comparecer ao Enem por motivos logísticos ou de saúde têm até sexta-feira (15) para solicitar a reaplicação das provas, que ocorrerão nos dias 10 e 11 de dezembro. Os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.

Além disso, o programa Pé-de-Meia, que oferece um auxílio extra de R$ 200 para estudantes de escolas públicas que participaram dos dois dias de prova, divulgará a lista de beneficiados até o fim de novembro.

O Enem, que é a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil, contou com mais de 4,3 milhões de inscritos, e a taxa de comparecimento nos dois dias de prova foi de cerca de 70%.

Com informações da Agência Brasil

