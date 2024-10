Mazinho Serafim fortalece política de base e conquista maioria na Câmara de Sena Madureira

Mesmo após a derrota do seu candidato Gilberto Lira nas últimas eleições, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, reafirmou sua força política para garantir a maioria dos vereadores na Câmara Municipal. Entre os eleitos que fazem parte de sua base de apoio estão Menando, Ivoneide, Real, Maycom, Tom, Lays e Beliza. de 13 vereadores ele conta com o apoio de 7, Mazinho agora controla a maior parte do legislativo municipal.

Essa maioria coloca o prefeito em uma posição privilegiada, especialmente nos órgãos para a escolha da presidência da Câmara em 2025. A liderança da casa legislativa é estratégica, pois influencia diretamente as diretrizes e o andamento politico.

Apesar da vantagem, o cenário ainda pode mudar as possíveis movimentações políticas até o início do próximo ano. No entanto, no momento, Mazinho mantém uma base sólida, garantindo governabilidade e força política em Sena Madueira.

Por Ronaldo Duarte

