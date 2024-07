Maydenson Costa faz mudanças no Santa Cruz e foca no Náuas

O técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa, confirmou as entradas de Elton na defesa e de Fernandinho no ataque para o confronto contra o Náuas. O jogo vai ser disputado nesta terça, 9, a partir das 15 horas, no Florestão, e marca a abertura da fase final do Campeonato Estadual Sub-20.

“O objetivo é tentar tornar a nossa equipe mais forte. O Ícaro sentiu uma lesão e por isso a entrada do Elton na defesa. Teremos um confronto difícil e começar vencendo é fundamental”, comentou Maydenson Costa.

Bolas paradas

Com um treino de bolas paradas nesta segunda, 8, no Juventus, o elenco do Santa Cruz fechou a preparação.

“Trabalhamos muito forte na última semana. Temos um elenco com qualidade e a meta é a conquista do título”, comentou o volante Elton.

Visita do Rei

O secretário Municipal de Esportes, Artur Oliveira, visitou o treinamento da Capivara, no Juventus. Rei Artur foi convidado pela diretoria do Santa Cruz para uma palavra de apoio nesta reta final do Estadual.

