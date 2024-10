Mataram o “Pente Fino” em Rio Branco

Na madrugada desta terça-feira, 1º de outubro, um homem identificado como Francisco da Silva, de 43 anos, conhecido pelo apelido de “Pente Fino”, foi brutalmente assassinado no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco. O crime ocorreu por volta das 3 horas da manhã e envolveu golpes de faca e tijoladas na cabeça, de acordo com informações colhidas no local.

O corpo de Francisco foi encontrado com diversos ferimentos, indicando que ele foi atacado de forma violenta. As autoridades chegaram ao local do crime, mas, apesar das buscas imediatas, ainda não conseguiram capturar o responsável pelo homicídio. As investigações já foram iniciadas para esclarecer o caso e identificar o autor do crime.

Francisco da Silva estava sob monitoramento pela justiça, o que levanta questionamentos sobre as possíveis motivações para o assassinato. Contudo, até o momento, a polícia não divulgou informações concretas sobre os motivos do homicídio.

Por Acreonline.net

