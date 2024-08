Mas um acidente fatal na BR-364, no interior do Acre

Na manhã deste domingo,11,mais um acidente trágico ocorreu na BR-364, desta vez nas proximidades do município de Tarauacá, na altura do quilômetro 10. Um motociclista perdeu a vida após colidir frontalmente com uma caminhonete. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista morreu no local, sem chances de ser socorrido.

A Polícia foi acionada e já está no local do acidente, iniciando as investigações para determinar as circunstâncias que levaram à colisão. Até o momento, os nomes do condutor da caminhonete e da vítima fatal não foram divulgados.

A BR-364, que é uma das principais vias de acesso no estado do Acre, continua sendo palco de graves acidentes, levantando preocupações sobre a segurança dos motoristas que transitam por essa rodovia. As autoridades seguem investigando, e novas informações serão disponibilizadas à medida que a apuração avançar.

A matéria está em desenvolvimento e será atualizada conforme mais detalhes forem obtidos.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram