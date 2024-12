Marquinhos e Matheus Nego são mais duas contratações do Humaitá

O Humaitá tem o elenco fechado para o início da temporada de 2025 e a diretoria vem confirmado os atletas contratados. O atacante Marquinhos, campeão Estadual pelo Independência, e o meia Matheus Nego são mais dois reforços.

No futebol acreano

Além do título pelo Independência, Marquinhos disputou o Brasileiro da Série D e conseguiu (um dos poucos) realizar bons jogos e vai seguir no futebol acreano.

Nego ganha chance

Matheus Nego ganha mais uma oportunidade no Humaitá. O meia foi contratado no início de 2024, mas decidiu rescindir o contrato para atuar no futebol de Roraima e agora retornar para o Tourão.

Por PHD Esporte Clube

Foto Jhon Silva

