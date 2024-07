Máquinas agrícolas adquiridas pelo Estado são expostas em frente ao Palácio Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri) realiza de 6 a 11 de julho, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital, uma exposição das 18 máquinas e implementos agrícolas que irão ser empregadas no agronegócio do estado.

A exposição dos maquinários foi um pedido do governador Gladson Cameli, pois representa um marco importante para o agronegócio do Acre e para a promoção do desenvolvimento rural e da melhoria da qualidade de vida dos pequenos, médios e grandes produtores, refletindo a união de esforços entre os governos estadual e federal.

Os equipamentos fazem parte de um pacote de investimentos do governo do Acre destinado ao fortalecimento do agronegócio, no valor de R$ 5,6 milhões, oriundos de emendas do senador Márcio Bittar, entregues à Seagri esta semana.



“A exposição será uma oportunidade para demonstrar o maquinário, que possui uma tecnologia avançada, e dará apoio à agricultura, evidenciando a importância dos equipamentos para o desenvolvimento agrícola do Acre”, declarou o secretário de Agricultura, José Luis Tchê.

Confira a galeria de imagens

Andreia Nobre Agência de Noticias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram