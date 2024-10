Máquina pesada perde o controle e quase destrói gaveta mortuária em cemitério no interior do Acre

Na tarde da última terça-feira (29), um incidente inusitado quase resultou em danos significativos no cemitério São João Batista, localizado em Brasiléia, no interior do Acre. Um operador de máquina pesada, que realizava serviços de limpeza no canteiro de obras da ‘Casa Mortuária’, perdeu o controle do equipamento durante uma manobra, causando grande susto e quase destruindo completamente uma gaveta mortuária.

De acordo com relatos, o motorista estava realizando manobras de rotina com a máquina no interior do cemitério, próximo à área onde as gavetas mortuárias estão localizadas, quando o equipamento se descontrolou. A máquina acabou colidindo com uma das gavetas, causando danos, mas por sorte, o impacto não foi suficiente para destruí-la completamente.

Equipes de manutenção foram acionadas rapidamente para avaliar os estragos e garantir a segurança do local. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente, e os danos causados à gaveta mortuária estão sendo reparados.

As autoridades locais e a administração do cemitério informaram que já estão tomando medidas para garantir que situações como essa não voltem a acontecer, reforçando a segurança nas operações com maquinários pesados dentro da área do cemitério.

O caso gerou bastante repercussão entre os moradores de Brasiléia, que se mostraram preocupados com o ocorrido, especialmente pela importância e respeito que se deve ter em locais de descanso final.

Acreonline.net

Com informações do alto acre

