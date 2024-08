Manoel Urbano : Polícia prende homem acusado de estupar e engravida enteada de 12 anos

Nesta sexta-feira, 9, a equipe da Polícia Civil do Acre, atuante na Delegacia de Manoel Urbano, obteve sucesso na captura de um criminoso que estava foragido há muito tempo, acusado de estuprar a sua própria enteada de apenas 12 anos, que resultou em uma. Durante as diversas tentativas anteriores de captura, familiares do criminoso o alertavam sobre a presença da polícia na zona rural, permitindo que ele fugisse.

No entanto, após a elaboração de um plano minucioso e estratégico, a equipe policial finalmente conseguiu capturá-lo, demonstrando a resiliência e dedicação dos policiais envolvidos, bem como sua intolerância com o crime.

Após a prisão, o indivíduo passará pelos procedimentos cabíveis e será colocado à disposição da justiça. A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a população de Manoel Urbano e mantém sua vigilância constante sobre todos os fatos criminosos na região.

A delegada de Manoel Urbano, Jade Dene, ressaltou o compromisso da Polícia Civil com o combate a crimes de cunho sexual. “A Polícia Civil do Acre está firmemente comprometida em combater e punir qualquer tipo de crime de cunho sexual. Nosso trabalho é garantir que todas as vítimas recebam a justiça que merecem e que os criminosos sejam responsabilizados por seus atos”, informou.

Marcelo Torres- PC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram