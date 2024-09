Manifestantes fecham BR-364 em Manoel Urbano e cobram energia elétrica

Na manhã desta segunda-feira, 9, a BR-364, nas proximidades da entrada do município de Manoel Urbano, foi bloqueada por moradores do ramal do 60. O protesto, que visa a implantação de uma rede de energia elétrica na localidade, resultou em congestionamento significativo ao longo da rodovia federal.

Testemunhas no local relataram que o tráfego ficou interrompido por várias horas, com filas de veículos se formando nos dois sentidos da estrada. Luís Gonçalves, um taxista que estava na área, comentou sobre a situação: “Já tem filas dos dois lados do bloqueio. Eles abriram um pouco e fecharam de novo.”

Até o momento, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) não havia divulgado informações sobre o incidente. A assessoria de comunicação do DNIT afirmou que a equipe está investigando a situação e sugeriu que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) envie uma equipe para o local para auxiliar na resolução do problema.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

