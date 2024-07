Mais um grave acidente de trânsito em Rio Branco

Rio Branco continua registrando frequentes acidentes de trânsito, muitos deles resultando em vítimas fatais ou com graves ferimentos. Na noite da última quarta-feira,10, nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), dois motoqueiros colidiram e ficaram feridos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro, e as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro local para receberem atendimento médico. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram