Mais um detento foragido de presídio de Cruzeiro do Sul é encontrado em área de mata

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Estado do Acre anunciou neste sábado (13), a recaptura de mais um dos quatro detentos que haviam fugido do presídio Manoel Neri da Silva, localizado em Cruzeiro do Sul. Moisés Nascimento Cassiano foi encontrado na mesma área de mata onde foram encontrados os detentos Dhon Everton Dos Santos Martins e Lucas Francisco da Rocha.

Dhon Everton Dos Santos Martins e Lucas Francisco da Rocha foram encontrados durante a tarde do mesmo dia em uma área de mata próxima ao estabelecimento prisional. A Polícia Penal e outras forças de segurança continuam procurando o fugitivo Adelcivane Gomes de Azevedo.

A fuga dos detentos ocorreu durante a madrugada de sexta (12), desencadeando uma intensa operação das forças de segurança para localizá-los. No entanto, Moisés Nascimento Cassiano e Adelcivane Gomes de Azevedo, os outros dois fugitivos, continuam sendo procurados pelas autoridades.

