Mais de 26 mil acreanos farão o Enem 2024 neste domingo

Neste domingo (03), mais de 4,3 milhões de pessoas em todo o Brasil farão as primeiras provas do Enem 2024, que é porta de entrada para instituições de ensino superior como o Instituto Federal do Acre (Ifac). No Acre, 26.375 pessoas estão inscritas, sendo Rio Branco a cidade com o maior número de participantes (16.047), seguida por Cruzeiro do Sul (3.869).

As provas serão realizadas em duas etapas: no dia 03 de novembro, serão aplicadas a redação, linguagens, códigos e ciências humanas; no dia 10, os participantes farão as provas de ciências da natureza e matemática. Cada área terá 45 questões e a redação será avaliada com base em cinco competências, totalizando até 1.000 pontos.

Um projeto do Ifac, coordenado pelo professor Airton Mesquita, vem preparando alunos da Escola Rural Estadual União e Progresso, em Porto Acre, para a redação do Enem. A iniciativa beneficiou estudantes como Willyan Gadelha, que sonha em ser contador, e Auriane Oliveira, que deseja cursar Enfermagem e Medicina. O projeto foi um importante suporte para melhorar a produção textual e organização das ideias dos alunos, preparando-os para o exame.

Por Ronaldo Duarte

Com informações do Ifac

