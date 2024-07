Mais de 2,1 mil aprovados no Programa CNH Social na modalidade urbana estão sendo convocados a fazer a matrícula e apresentar a documentação necessária. A lista completa foi publicada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) no Diário Oficial do Estado (DOE)

Os beneficiados de Rio Branco devem comparecer à sede do Detran-AC, que fica na Estrada Dias Martins, Jardim Primavera, antiga Faao. Já os moradores do interior podem entregar a documentação na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de seu município.

Os candidatos que residem em uma localidade não possui posto do Detran-AC devem encaminhar os documentos em anexo pelo endereço eletrônico e-mail [email protected].

O programa teve 40.475 pessoas inscritas em maio, contudo, apenas cinco mil foram selecionados para retirar a CNH de forma totalmente gratuita. A ação do Detran-AC visa a emissão gratuita de carteiras de habilitação para pessoas de baixa renda.

Após a publicação, os candidatos têm 10 dias para fazer a matrícula. A documentação exigida é:

Carteira de identidade dentro da validade de dez anos ou outro documento oficial de identificação com foto (originais e cópias);

CPF (originais e cópias);

Comprovante de endereço

Comprovante de matrícula online

A convocação será feita gradativamente. Após a primeira, o Detran-AC informou que irá chamar os aprovados nas modalidades rural e estudantil. Os candidatos devem estar inscritos no CadÚnico e ativos há, pelo menos, quatro meses; ter idade igual ou superior a 18 anos; e saber ler e escrever.

G1

