Líder religioso afirma ‘estar incorporado’ para abusar de mulher em Manaus

Um homem, 50, foi preso, na quarta-feira (11), por estuprar uma mulher, 25, em Manaus. O autor é um líder religioso e se utilizava da religião para praticar os crimes.

Conforme o delegado Marcelo Martins, titular do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime foi praticado no dia 31 de agosto deste ano, quando o indivíduo alegou “estar incorporado” para cometer o abuso sexual contra a vítima, que frequentava o espaço religioso liderado por ele.

“Após a prática do crime, uma outra pessoa relacionada a mesma religião teria, supostamente, também incorporado com objetivo de convencer a vítima a não denunciar o caso à Polícia Civil. Após extensa investigação, reunimos as informações contra o líder religioso e representamos pela sua prisão preventiva”, falou o delegado.

Segundo o delegado, o homem foi preso no bairro Centro, zona sul. Há a possibilidades de ele ter feitos outras vítimas, que foram enganadas durante os ritos religiosos praticados pelo autor, no qual ele enganava pessoas que buscavam alguma “cura”

O homem responderá por estupro e violência sexual mediante fraude e já está à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: D24am.

Foto ilustrativa

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram