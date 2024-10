lexandre Frota é eleito vereador em Cotia, na Grande São Paulo

Ex-deputado federal recebeu 2.893 votos e foi eleito por média. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TRE), em Cotia, foram eleitos 17 vereadores, sendo seis deles por média e o restante por quociente partidário. Frota foi o 9º mais votado.

Por g1 SP

Frota recebeu 2.893 votos e foi eleito por média – quando sobram vagas para o cargo e elas são preenchidas através do cálculo da média do partido que é determinada pela divisão do número de votos válidos pelo quociente partidário mais um.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TRE), em Cotia, foram eleitos 17 vereadores, sendo seis deles por média e o restante por quociente partidário. O ex-deputado e ator foi o 9º mais votado.

A cidade teve 150.319 votos, sendo 137.926 válidos.

O eleito vereador de Cotia foi deputado de 2019 a 2023 e tem um histórico marcado por falência, fake news, além de mudanças de partido e posições políticas. Antes de chegar à Câmara dos Deputados e, agora, dos Vereadores, Frota foi ator, modelo, ator pornô e diretor.

Por g1 SP

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram