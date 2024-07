Leoas do Norte vence Grêmio Xapuriense e garante vaga na semifinal

A equipe das Leoas do Norte venceu o Grêmio Xapuriense por 6 a 4 nesta quinta, 4, no Florestão, e garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual Feminino Sub-17.

Última vaga na semi

Grêmio Xapuriense, Leoas do Norte e São Francisco estão classificados para as semifinais. A última vaga será decidida entre os times do Real Sociedade e da Assermurb.

Na última rodada, o Real Sociedade, 4º colocado com 7 pontos, enfrenta a Chapecoense e a Assermurb, 5ª colocada com 5 pontos, joga contra o Acre Esporte.

Semifinais no dia 17

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou para quarta, 17, as semifinais do Estadual. O primeiro colocado enfrenta o 4º e o 2º joga contra o 3º.

Por PHD Esporte Clube

Foto Jhon Silva

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram