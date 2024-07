No Acre: LBV entrega cestas de alimentos para famílias em insegurança alimentar

A Legião da Boa Vontade (LBV) realizou a entrega de cestas de alimentos por meio da Campanha Diga Sim!, que visa minimizar o sofrimento de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar, na região da baixada da Sobral. As entregas acontecem desde o fim de junho, sendo finalizada na última sexta-feira (5).

Ao todo 300 (trezentas) famílias foram beneficiadas com os alimentos, totalizando aproximadamente 5 (cinco) toneladas de arroz, feijão, leite, açúcar, óleo de soja e outros itens de primeira necessidade.

Além de atender as pessoas diariamente no seu Centro Comunitário de Assistência Social, a LBV também fez a entrega das cestas de alimentos junto a Associação de Mulheres: Um Passo para a Libertação, do bairro Plácido de Castro e ao Centro de Referência da Assistência Social da região da Sobral.

O Gestor Social da LBV em Rio Branco, Janilson Mendonça, disse que esse é o resultado da solidariedade do povo acreano: “Nós só conseguimos realizar essas ações porque existem pessoas de Boa Vontade de entendem e apoiam o nosso trabalho. Por esse motivo, eu só tenho a agradecer a todos os colaboradores que disseram Sim à campanha e nos permitiram estar hoje aqui, levando a solidariedade para tantas famílias necessitadas da nossa capital. E quando a LBV ligar, atenda com o coração, Diga Sim!”, finalizou.

A Sra. Raimunda de Assis, da Associação de Mulheres do bairro Plácido de Castro afirmou que trabalha a 18 (dezoito) anos ajudando ao próximo e quando a instituição benfeitora a procurou para destinar as cestas de alimentos, ficou muito feliz pela parceria: “Eu só tenho a agradecer aos dirigentes da LBV pela força que dá para nós. Essa é a segunda vez que a LBV nos procura para destinar cestas de alimentos para as famílias que atendemos aqui na Associação; é uma bênção!”

Sobre a Campanha

A Campanha Diga Sim!, da LBV é uma mobilização nacional que arrecada alimentos e valores para serem revertidos em doações para famílias em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar. Nas regiões norte e nordeste a instituição realiza a entrega de cestas de alimentos e, nas demais regiões, faz a entrega de kits aquecer, compostos por edredom, mantas e outros itens de combate ao frio, em decorrência do inverno.

Como doar

Ainda é possível ajudar por meio de doações via pix com a chave: [email protected]; pelo site: www.lbv.org; ligando para o 0800 055 50 99; ou inda, deixando doações na sede da entidade em Rio Branco, que está localizada na Estrada da Sobral nº 310, bairro Ayrton Senna.

