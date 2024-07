Junina Manguaça representa Sena Madureira no festival estadual de quadrilhas em Rio Branco

A tão esperada Junina Manguaça, representante de Sena Madureira, vai brilhar no Festival Estadual de Quadrilhas, realizado pelo Governo do Estado do Acre, em Rio Branco. A junina vem com o tema “O Prego e a Medalha”, que explora a história do Padre Paulino, também conhecido como Frei Paolino.

Uma das maiores atrações do evento, a Junina Manguaça promete encantar o público e os jurados com uma estrutura imponente de Frei Paolino, que alcança mais de 3 metros de altura. O repertório é completamente temático, com coreografias elaboradas que seguem a narrativa proposta. A apresentação inclui um casamento que aborda as desobrigas de Frei Paolino, reforçando o compromisso da junina com a tradição e a história.

Com um histórico impressionante de 17 títulos municipais, a Junina Manguaça já é a grande campeã de Sena Madureira e agora busca conquistar o público de Rio Branco. Não perca a oportunidade de ver essa incrível apresentação, que promete ser um dos destaques do festival.

Venha prestigiar e se encantar com a Junina Manguaça, a representante de Sena Madureira, que certamente vai brilhar no Festival Estadual de Quadrilhas!

Por Ronaldo Duarte- Acreonline.net

