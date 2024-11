Juiz nega pedidos da PF e MP para buscas em locais públicos contra Bruno Henrique, do Flamengo

A Polícia Federal e o Ministério Público do Distrito Federal solicitaram à Justiça dois pedidos de busca e apreensão relacionados ao jogador Bruno Henrique, do Flamengo, mas ambos foram negados pelo juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal de Brasília. Os órgãos queriam autorização para revistar o atleta em via pública e realizar buscas em quartos de hotel onde ele pudesse estar hospedado, mas o juiz considerou essas medidas constrangedoras e indevidas, citando o risco de tumulto e exposição pública.

Bruno Henrique está sob investigação por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de apostas, após tomar um cartão amarelo na derrota do Flamengo contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023. A PF e o MPDFT suspeitam de um vínculo entre o jogador e contas em sites de apostas. Apesar das suspeitas, nenhuma evidência foi encontrada durante a busca realizada no quarto do atleta no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Bruno Henrique nega as acusações e segue jogando normalmente pelo Flamengo, inclusive estando presente com a equipe em Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

